Pattinaggio Luna Sports Academy Senigallia sesto in Italia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Due ori ai campionatini con Piergigli e Sorcionovo, 8 Luglio 2024 –diinsu ben 79 società ai campionatini disu pista conclusisi domenica a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. Luca Bernacchia e Michele Santarelli hanno portato 16 atleti tra le categorie Allievi, Junior e Senior. Due ori per i senigalliesi: li centrano nella prima giornata di gare, venerdì, Alessio Piergili nel giro ad atleti contrapposti Senior e Alice Sorcionovo sabato nella 500 metri sprint Senior femminile. Sorcionovo è arrivata anche terza nel giro ad atleti contrapposti, la stessa specialità dove Piergigli, suo compagno di squadra, si è laureato campioneno. Per lei quello nei 500 metri sprint è stato invece il primo titolono tra i grandi, dopo i tanti trionfi nelle categorie giovanili.