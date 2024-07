Musetti-Mpetshi Perricard oggi in tv Wimbledon 2024 | orario canali streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024), lunedì 8 luglio, Lorenzoaffronterà il francese Giovannisul campo-2 per disputare gli ottavi di finale del torneo di. Prima sfida in programma, a partire dalle ore 12.00 italiane, e per il toscano una grande occasione per proseguire nel percorso a Londra. Sicuramente, non si preannuncia un incontro molto facile. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 12.00 Il carrarino si troverà al cospetto del miglior servizio del mondo, molto probabilmente. Il transalpino, infatti, ha una prima in battuta devastante, facendo incetta di ace o di colpi vincenti nel corso dei match che si sono susseguiti. Trovare il modo per rispondere sarà molto difficile per Lorenzo. Da questo punto di vista anche il suo livello dovrà salire rispetto a quanto si è notato finora.