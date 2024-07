Mercadante la magia dei colori | Le tinte stanno già dentro di noi L’effetto liquido crea atmosfera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ci si può far inondare dalla marea travolgente delle sue, emozionare dai ricordi a cui rimanda, ma di sicuro non si riesce a guardare altrove per qualche istante, di fronte alla raccolta di fotografie ‘Il colore della gente’ di Francesco. Un progetto diventato libro per Corsiero editore, con contributi di Giuseppe Cicozzetti e Enzo Crispino, e scelto da un noto magazine italiano per illustrare l’estate italiana. "Il colore della gente è il senso del nostro vivere civile, il nodo che ci fa essere animali sociali: l’origine e il fine della convivenza. E come il più inafferrabile dei segreti, in sé non esiste, non lo possiamo definire, nel suo essere un mosaico in cui le tessere cambiano posto e sfumatura ogni giorno", scrive Andrea Casoli.