Mahuchikh la vittoria è amara | Non riesco a pensare al record Russia terrorista

(Di lunedì 8 luglio 2024) In un contesto segnato dalla devastazione e dall’angoscia, Yaroslava, la straordinaria atleta ucraina, ha raggiunto un traguardo storico nel salto in alto, stabilendo un nuovomondiale con un salto di 2.10 metri. Tuttavia, la gioia per questo incredibile successo è stata oscurata dalla tragedia che sta colpendo il suo Paese.ha scelto di usare il suo profilo Instagram non solo per celebrare il suo, ma per lanciare un grido di dolore e un appello disperato. “Nessunmi può dare gioia mentre laattacca il mio Paese, ogni giorno, uccide i nostri soldati e prende le vite di bambini e genitori,” ha scritto. Le parole di Yaroslava sono accompagnate da immagini strazianti del bombardamento russo sull’ospedale pediatrico di Kiev, un luogo che dovrebbe essere un santuario di cura e protezione, ora trasformato in un simbolo di distruzione.