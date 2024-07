Lutto a Tagliacozzo Laura muore e 43 anni dopo doppio trapianto al cuore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024)è sotto shock per la perdita diSalvatori, una donna coraggiosa e devota, che ha combattuto una lunga battaglia contro la malattia fino all’ultimo respiro. A soli 43ha lasciato questo mondoaver affrontato due trapianti dinel giro di poche settimane. Originaria dima operata a Milano,ha lottato contro le complicanze di una malformazione congenita che ha segnato gran parte della sua vita. Il primodi, avvenuto il 19 maggio, non è andato come sperato, ma il secondo, eseguito il 12 giugno, sembrava aver dato nuova speranza. Purtroppo, una infezione ha troncato prematuramente la sua vita, come riportato dal quotidiano Il Messaggero.Leggi anche: “Vai a casa e riposati”: Olivia incinta viene dimessa dall’ospedale e3 settimane Chi eraSalvatoriSalvatori era una figura rispettata a, profondamente legata al convento di San Francesco e all’Ordine Francescano Secolare di cui faceva parte.