‘Il Notturno’ tra le prime aziende italiane certificate Uni Iso 37301 | 2021

(Di lunedì 8 luglio 2024) ‘Il Notturno Istituto di Vigilanza Privata’ è tra lead aver conseguito la certificazione UNI ISO, la norma che definisce le linee guida per stabilire, attuare e mantenere un efficace sistema di gestione per il whistleblowing, l’azione con cui si segnala un sospetto illecito o un rischio di illecito. La consegna è avvenuta presso Confindustria Caserta, in occasione del convegno sul tema ‘La compliance nel settore della vigilanza privata’. “Questa certificazione serve a dimostrare la correttezza delle attività e delle operatività all’interno della nostra organizzazione, per dar un ulteriore trasparenza all’utenza, ma anche al personale stesso – spiega Tiberio Mastrominico, Amministratore Unico de Il Notturno Istituto di Vigilanza Privata -.