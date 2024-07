Il dramma dei rinoceronti indiani spazzati via dall’alluvione Salvato cucciolo di 18 mesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 – Più di 130 animali selvatici, tra cui sei rariappartenenti a una specie in via d’estinzione, sono morti a causa delle alluvioni all’interno del Kaziranga National Park, parco nazionale indiano di Assam, nel nord-est del Paese. Si tratta del peggiore diluvio che il parco sta affrontano negli ultimi anni. La maggior parte degli animali sono morti affogati. Tra loro si contano 117 cervi porcini, due sambar, un macaco e una lontra. Le guardie del parco hanno dichiarato di aver tratto in salvo dalle acque alluvionali 97 esemplari di diverse specie: venticinque di loro stanno ancora ricevendo cure veterinarie, mentre 52 sono stati già rilasciati. Il Kaziranga National Park ospita diverse specie in via d’estinzione: tigri, elefanti, bufali d’acqua, delfini di fiume e diverse specie d’uccello.