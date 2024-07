Ginnastica ritmica le convocate per Parigi 2024 | Sofia Raffaeli e le Farfalle puntano il podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) A poche ore dalle convocazioni dell’Artistica, la Federha comunicato chi saranno le protagonista dellaalle Olimpiadi di. Un’Italia ormai da tempo al top mondiale e che si presenterà ai Giochi francesi con l’obiettivo delsia nella gara a squadre che in quella individuale. Emanuela Maccarani, DT della Nazionale Italiana, ha convocato per la prova individualee Milena Baldassarri, mentre la squadra sarà composta dalleAlessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris. TUTTE LE ITALIANE QUALIFICATE La ‘Farfalla Atomica’, alla sua prima partecipazione olimpica, è vicecampionessa del mondo in carica e dal 2021 – anno di esordio in campo internazionale a livello senior – si è già tolta numere soddisfazioni sia a livello europeo che iridato.