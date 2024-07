Fregene darà il via alle Notti d’Estate | gli eventi in programma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024) Fiumicino, 8 luglio 2024 – – Un’intensa settimana di appuntamenti quella che con mercoledì 10 luglioil via a “”. Un riccodi serate pensato dall’Amministrazione comunale, per il divertimento di turisti e residenti che trasformerà la città in un punto di riferimento per gli amanti della musica, della lettura, del cinema e degli spettacoli dal vivo.sarà la prima località ad aprire glitalk show di “Salotti d’Autore” con “La Notte di Neri Marcorè” , uno degli artisti più amati del panorama italiano, che incanterà il pubblico con il suo talento e la sua versatilità. Giovedì 11 luglio, sempre anella splendida pineta Fellini, “La Notte di Franco Califano”. Un tributo imperdibile con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini, Alberto Laurenti e Maurizio Mattioli, che renderanno omaggio al celebre cantautore, poeta, scrittore e attore italiano, noto per la sua musica ed il suo stile di vita carismatico.