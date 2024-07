F1 | due protagonisti d’eccezione produrranno il nuovo film sul Circus

Leggi tutta la notizia su notizie

come la Apple e Lewis Hamilton, hanno deciso di produrre il sulla F1 più costoso di sempre Apple ha finalmente tolto il velo sul suo progetto cinematografico più ambizioso legato al mondo della Formula 1, annunciando ufficialmente il titolo del che sarà semplicemente "F1". Con un budget che ha superato la soglia dei 300 milioni di dollari, questa pellicola si preannuncia come uno dei più costosi mai realizzati nella storia del cinema recente. Louis Hamilton -Ansa- Notizie.com Il protagonista della storia è Brad Pitt, interpreterà un ex campione di Formula 1 deciso a tornare in pista per rivivere i giorni di gloria. Il poster promozionale già diffuso da Apple conferma l'approccio diretto e incisivo scelto per la pellicola: un titolo semplice ma evocativo, "F1", che promette adrenalina pura e passione sfrenata per la velocità.