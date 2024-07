Da apolide e ambulante clandestino fino alle lacrime del Pireo | Antetokounmpo riporta la Grecia alle Olimpiadi 16 anni dopo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Vendevo cose da quando ho memoria, da quando avevo sei o sette. Ero sempre fuori casa e cercavo di aiutare mia madre e mio padre vendendo orologi, occhiali, CD, DVDtutto quello che trovavo. L’ho fattoai 17perché dovevo farlo, non avevo altra scelta“. Da sempre, un uomo in missione. Un immigrato dalla Nigeria che, da, vendeva articoli contraffatti per le vie di Atene per potersi guadagnare da vivere. Oggi, nella città dei templi sacri e delle divinità, Giè una leggenda vivente. Lo è stato per i Milwaukee Bucks nel 2021 (con la conquista del titolo Nba), lo è diventato (mai come in questi ultimi giorni) per il suo Paese che aveva faticato ad accoglierlo e a concedergli il passaporto, insieme alla sua famiglia.