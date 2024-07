Copa America il duro monito di Bielsa | stanno togliendo il calcio ai poveri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024)ilalle fasce più povere della popolazione. Ilappello lanciato da Marcelo, allenatore dell’Uruguay, nella conferenza stampa che ha anticipato la partita contro il Brasile in. Il CT argentino ha parlato di unsudno preda del denaro e dell’influenza europea. “Nella misura in cui il gioco diventerà assolutamente prevedibile, ed è ciò verso cui stiamo andando, perderà sempre più il suo fascino. – ha dichiarato– Sono certo che ilsia in un processo di declino. Cioè, sempre più persone guardano il, ma sta diventando sempre meno attraente perché non è privilegiato ciò che ha reso questo gioco il primo gioco al mondo. Alla fine, quel processo viene interrotto: se lasci che molte persone lo vedano, ma non ti assicuri che ciò che vedi sia piacevole, ciò favorisce il business perché il business è che molte persone lo vedano, ma a che prezzo?“.