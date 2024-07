Contestare Netanyahu non è antisemitismo e altre balle antisemite

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lo ignora l’imbecille e fa mostra di ignorarlo il mascalzone: ma attribuire la guerra di Gaza alla responsabilità di Benjamine della sua compagine governativa di fondamentalisti non solo offende la verità di un popolo in armi per la propria sopravvivenza, ma rappresenta inoltre l’ennesima pagina dell’inesausto romanzo antisemita con fascetta from the river to the sea. Per quale motivo, infatti, se non per pregiudizio antisemita, ci si esercita nella ricognizione delle malefatte di Bibi? Perché è un trafficone? Lui,: non il medio autocrate arabo o asiatico che organizza il proprio potere e il proprio lusso nei Paesi mangiati dalla corruzione, col popolo alla fame e analfabeta. Oppure perché è un genocida. Lui,: non il macellaio siriano né questo o quel signore delle decine di guerre di sterminio che in Africa e in Medio Oriente hanno fatto tranquillo corso nell’assopimento di “Sua Eccellenza” Antonio Guterres e nella distrazione dell’editorialismo pacifista.