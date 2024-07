Ciao Davide eri un amico sincero e leale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) "Se ne va l’di tutti.". È uno dei tanti commenti di cordoglio degli amici del motociclista di 51 anni, che ha perso la vita l’altra mattina sulla Provinciale, a Bondeno.Lamborghini si stava dirigendo verso la frazione Scortichino quando si è scontrato con una Opel Agila guidata da un 89enne. E a centinaia sul profilo Facebook ’Kawalieri di Akashi’ (fans della moto Kawasaki) hanno voluto lasciare un pensiero e un ricordo, sconvolti dalla notizia che si è diffusa l’altra mattina. Aveva tantissimi amici,Lamborghini, e tutti non potevano che voler bene a quello spirito libero che sapeva animare ogni momento in compagnia. Metteva passione in tutto: quando c’era da sostenere il “suo” gruppo di amanti della Kawasaki, era capace di girare ogni giorno con la sua amata moto sfidando freddo o caldo torrido.