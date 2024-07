Bergamo riaperta al transito la passerella Greenway di via Castagneta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024). Sono stati completati i lavori di rifacimento dellaciclo pedonale delladi via, che ha una lunghezza complessiva di 140 metri. Le operazioni finali di smantellamento dell’area di cantiere e la riapertura alsi sono concluse infatti nel pomeriggio di oggi (lunedì 8 luglio). L’intervento ha previsto la sostituzione di tutte le travi (in totale 22) con nuove in larice lamellare, la rimozione degli arcarecci e loro sostituzione con nuovi profili in acciaio, la posa di una nuova pavimentazione in lamiera di acciaio antiscivolo, in sostituzione di quella lignea, e la posa delle lamiere a protezione delle nuove travi in legno lamellare. Il costo complessivo dell’opera è stato di circa 400mila euro.