B&B Italia | La casa del domani è innovativa e sostenibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) LA SCELTA È STATA FATTA da Flos B&BGroup alla fine dell’anno scorso con la nomina effettiva dal 21 dicembre. Giorno in cui Demetrio Apolloni è tornato dopo quasi 18 anni in B&Bcome nuovo Chief Executive Officer del gruppo subentrando a Gilberto Negrini. Apolloni, infatti, oltre ad avere ricoperto incarichi di alto profilo in grandi gruppi internazionali del design quali Vitra, Cassina e Knoll, aveva assunto già dal 1993 al 2006 ruoli apicali sempre in B&B, tra cui lo sviluppo del mercato americano come Ceo della divisione statunitense del marchio. Il suo ritorno nel gruppo - che nel 2026 festeggerà i suoi sessant’anni dalla fondazione grazie all’intuito imprenditoriale e visionario di Piero Ambrogio Busnelli e Cesare Cassina - lo definisce "una scelta di responsabilità e quasi un dovere per riaffermare i valori dell’azienda e del suo fondatore, oltre a valorizzare il lavoro di circa 500 persone".