Battiti Live 2024 | i conduttori della nuova edizione su Canale 5

(Di lunedì 8 luglio 2024): isu5 Cambiano idi. Per l’, in onda per la prima volta su5, isono Ilary Blasi e Alvin. Al posto deistorici Alan Palmieri (che resta il direttore artisticomanifestazione) ed Elisabetta Gregoraci,in coppia dal 2017, ci saranno dunque Ilary Blasi e Alvin. Rebecca Staffelli, invece, prenderà il posto di Mariasole Pollio. La regiakermesse è affidata a Luigi Antonini. Si tratta22esimakermesse, che ha visto alternarsi sul palco oltre 60 cantanti. La primadeinasce nel 2003, ideata da Titta De Tommasi. Con il passare degli anni è stata modificata anche la struttura vera e propria del programma che, fino al 2008, veniva trasmesso solo in versione radiofonica.