Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 17:30 (Di domenica 7 luglio 2024) Viabilità 7 LUGLIO 2024 ORE 17.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA L’USCITA PER VIA PONTINA E L’USCITA PER VIA LAURENTINA PROSEGUENDO PIU AVANTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ARDEATINA CODE SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO ANCHE SU VIA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma INFINE CODE PER LAVORI SULL’A1 Roma NAPOLI TRA ANAGNI E POLLEFERRO IN DIREZIONE Roma DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILTA E TUTTO GRAZIE PER ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 16:30 - 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO SOLO DEI RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA PER GLI EVENTI NELLA PROVINCIA DI ROMA A GUIDONIA MONTECELIO A PARTIRE DA DOMANI E FINO AL 15 DI LUGLIO PER LO SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL CELTICO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIALE ROMA IN LARGO MAURIZIO SIMONE E E IL LARGO DUCA D’AOSTA PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI SULLA FERROVIA METROMARE SERVIZIO REGOLARE CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 15:30 - IN REGIONE NELLE STESSE ORE POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL INFINE PER QUANTO RIGUARDA LA FERROVIA METROMARE OGGI SERVIZIO REGOLARE CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 23. VIABILITÀ 7 LUGLIO 2024 ORE 15. 30 ALLA 12. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE QUEST’OGGI CI SARA UNO SCIOPERO DI 4 ORE IN ORARIO SERALE E NOTTURNO DALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 13:30 - VIABILITÀ 7 LUGLIO 2024 ORE 13. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO SU VIA AURELIA CODE ALTEZZA PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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