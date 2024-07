Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024)7 LUGLIOORE 17.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA L’USCITA PER VIA PONTINA E L’USCITA PER VIA LAURENTINA PROSEGUENDO PIU AVANTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ARDEATINA CODE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO ANCHE SU VIA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONEINFINE CODE PER LAVORI SULL’A1NAPOLI TRA ANAGNI E POLLEFERRO IN DIREZIONEDA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILTA E TUTTO GRAZIE PER ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral.