Terremoto fortissima scossa di magnitudo 5 1

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 7 luglio 2024) La Terra torna a tremare. Una nuovadiè stata avvertita stanotte. Stando alle prime informazioni, lasi è verificata quando in Italia erano le 20:14 ed ha avuto5.1. Paura per la popolazione, che ha avvertito distintamente il sisma. (Continua) Leggi anche: Terribiledi6,1: scoppia il panico totale Leggi anche: Taiwan,di6.0:avvertita in tutta l’isoladidi5.1 Una nuovadidi5.1 atterrisce la popolazione. È stata avvertita quando in Italia erano le 20:14. Si è trattata di unamolto forte, avvertita distintamente dalla popolazione. Paura per i residenti, che sono stati svegliati nel cuore della notte.