Svelato il trucco del rigore di Ivan Toney dall’Inghilterra nella vittoria di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 7 luglio 2024) Sito inglese: Sabatoè sceso nuovamente in campo per l’Inghilterra, avendo contribuito alla rimonta dei Three Lions contro la Slovacchia come sostituto negli ultimi minuti degli ottavi di finale di. Che si tratti della rivincita di Bukayo Saka a2020, dei segreti della borraccia di Jordan Pickford o del fatto che il loro solito rigorista Harry Kane fosse stato sostituito, lanei quarti di finale dicontro la Svizzera è stata forse la più grande serie di rigori di sempre per l’Inghilterra. Dopo che Saka ha forzato i supplementari con il suo gol all’80° minuto che ha annullato un gol iniziale di Breel Embolo, l’Inghilterra ha trionfatosparatoria risultante, con tutti e cinque i giocatori inglesi che hanno segnato, il che significa che la parata di Pickford su Manuel Akanji è stata sufficiente a sigillare la