Pedri escluso per il resto di Euro 2024 per infortunio

(Di domenica 7 luglio 2024)-07-06 16:49:37 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il centrocampista spagnolonon giocherà più adopo essersi procurato una distorsione al ginocchio nella vittoria di ieri ai supplementari contro la Germania. La stella del Barcellona è stata sorpresa da un violento intervento di Toni Kroos all’inizio dei quarti di finale a Stoccarda ed è dovuta uscire zoppicando dopo otto minuti per essere sostituita da Dani Olmo. Una dichiarazione del ritiro spagnolo ha confermato oggi la notizia chedovrà stare fuori fino a sei settimane, anche se rimarrà in Germania con i suoi compagni di squadra. Gli uomini di Luis de la Fuente affronteranno la Francia in semifinale martedì.