Leopardo tigre zebra o pitone?

(Di domenica 7 luglio 2024) Ogni anno viene dato per spacciato, e invece L’animalier fa tendenza anche per l’Estate 2024. Lo dice la moda street style e lo confermano le passerelle. Il maculato, che piaccia o no, continua a essere tra le stampe must have di stagione. Con tutta la sua grinta e il suo carattere, è pronto a (ri)definire ancora una volta i nostri outfit estivi con un tocco di personalità. Annalisa, animalier sul carro e col mantello in concerto: i look al Roma Pride 2024 X Ma come abbinare l’animalier con stile ed eleganza? Le stampe maculate sono sicuramente ostiche e vanno maneggiate con cura per evitare effetti in stile “Tarzan e Jane”, ma nulla vieta di indossare il maculato in total look per ottenere outfit ruggenti e allo stesso tempo cool.