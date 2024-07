Le terrazze più belle di Milano per l' aperitivo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 7 luglio 2024) Luglio. Umidità da foreste pluviali, in attesa del "Caldo Africano",è un invito desistenza e alla fuga. Poche le isole felici, qualche giardino nascosto, edisseminate per la città che permettono di reinnamorarsene da una prospettiva diversa. Grattacieli, palazzi storici, parchi e - se si è abbastanza fortunati - le Alpi in lontananza sono una cornice perfetta per fare unaspettando la notte. Ecco alcune fra le migliorididove fare, cenare e godersi la vista: ci sono ristoranti stellati, lounge e cocktail bar, ma anche qualche chicca alla portata di tutti.più vicine al Duomo Terrazza Aperol Dj set, spritz e vista sulla Madonnina: Terrazza Aperol è un grande classico per chi ama la movida e non può rinunciare all’milanese con stuzzichini e musica.