La parlamentare finlandese Noora Fagerström posa nuda per un quotidiano | Mi piace il mio corpo ma ho anche dei problemi…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Una foto, sorridente, mentre salta. Laha deciso di farsi ritrarre così dalHelsingin Sanomat, uno dei principali del Paese. Per la rubrica “Anima e“, in cui i finlandesi famosi parlano del rapporto con il loro fisico, la, esponente della destra del paese, e molto attiva sui social dove appare sempre sorridente, da quando va a correre al mattino all’aria aperta ai momenti lavorativi, si è messa a nudo. Letteralmente. Due le foto apparse nella rubrica, come riporta il Corriere della Sera, una più “tipica”, sorriso e tubino nero classico e una, appunto, senza veli. Lo scopo della rubrica è quello di portare all’accettazione del proprio. E così, imprenditrice nella vita, che insieme al marito ha fondato la catena di frullati e smoothies, Juice Jungle, racconta il suo rapporto con il fisico: “Miil mio– dice – ma hodei problemi, come la scoliosi e un’ernia alla schiena.