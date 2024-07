Intelligenza artificiale? La formazione è decisiva per non subire la tecnologia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Il più bel Paese del mondo che è il nostro, grazie ad una natura particolarmente generosa e generazioni passate dotate di genialità e intraprendenza irripetibili, si trova a dover affrontare in un quadro geopolitico internazionale deteriorato una serie di problematiche-opportunità che forse non hanno precedenti per ampiezza e per accelerazione delle tempistiche che alimentano le sfide internazionali e la celerità delle trasformazioni. Mi riferisco in particolar modo all'e alla sfida delle competenze e la ridefinizione del lavoro e dei saperi. Alle transizioni 5.0 che comportano sfide e opportunità per il manifatturiero. Al ruolo di università, imprese e Its per l'innovazione del sistema di istruzione edei giovani.