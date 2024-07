I Queens of the Stone Age conquistano il pubblico degli I Days Milano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 7 luglio 2024) I Queen of theAge scatenati ain delirio per la band Una notte che resterà indelebile quella deiOF THEAGE che ieri sera sono saliti sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro per il settimo appuntamentoI-Coca-Cola, la concert series più attesa dell’anno che data dopo data si conferma come l’appuntamento musicale più importante d’Italia, sia per i grandi artisti che si esibiscono sul palco che per ilche accorre ada tutta Italia e non solo incoronandola la capitale della musica italiana. La giornata è iniziata con i KEMAMA, la rock band tutta italiana composta da Ketty Passa, Marco Sergi e Manuel Moscaritolo ha scaldato ilprima dell’arrivo dei THE VACCINES. I protagonisti dell’indie made in the UK hanno letteralmente stregato i fan che li hanno applauditi prima che lasciassero il palco ai ROYAL BLOOD.