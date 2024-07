F1 Sergio Perez | Abbiamo preso dei rischi ma non ha funzionato niente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Prosegue la “crisi di metà stagione” di. Il messicano, al termine di un weekend davvero complesso, si è infatti accomodato al diciassettesimo posto in occasione del GP della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 andato in scena nel circuito di Silverstone. Un momento davvero duro per il pilota della Red Bull, il cui cammino si è paradossalmente complicato dopo aver firmato il rinnovo con la scuderia austriaca. Una volta arrivato in zona mista,ha analizzato quanto successo in pista: “Sì, ciprovato.provato a correre ilo, in quel momento stava iniziando a piovere e avevamo l’informazione che sarebbe arrivata altra pioggia e non è mai arrivata. Tutto si è complicato.provato a restare aspettando la pioggia, ma ho distrutto le gomme”, ha detto