Elezioni Senaldi è netto | Francia? L' allarme sull' onda nera ha funzionato

(Di domenica 7 luglio 2024) Hanno chiuso i seggi per il secondo turno dellelegislative ine, stando ai primi exit poll, a stare in testa sarebbe il Nuovo Fronte Popolare (NFP), l'alleanza di sinistra che riunisce tra gli altri il Partito Socialista, il Partito Comunista, il partito ecologista Europe Écologie Les Verts e La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Sempre secondo le prime stime, al secondo posto sarebbe arrivata la coalizione centrista del presidente Emmanuel Macron, Ensemble pour la République, che potrebbe ottenere fra i 150 e i 170 seggi. Il partito di estrema destra Rassemblement National, che era arrivato primo al primo turno del 30 giugno come percentuale di voti, sarebbe invece arrivato terzo come parlamentari eletti e dovrebbe riuscire a eleggerne solo fra i 132 e i 152.