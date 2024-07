Doppia tragedia in mare a Focene morti due sub

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 7 luglio 2024)inal largo della costa di, in provincia di Roma. Due sub sonomentre facevano attività subacquea, in episodi distinti. La prima vittima, un uomo 55 anni, era impegnata in attività di apnea e sarebbe stata colta da un malore mentre si trovava in immersione. L'altro sub, 57 anni, è stato ritrovato ormai esanime dopo che i parenti ne avevano denunciato la scomparsa. Per entrambi i casi non si esclude che il decesso possa essere stato causato da un malore. Le ricerche hanno visto in campo, oltre alla guardia costiera, anche il nucleo sommozzatori ed un elicottero dei vigili del fuoco. Oggi sul litorale ilsi presentava mosso con onde fino a due metri sulla costa. .