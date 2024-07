Buongiorno il Toro chiede una contropartita a sorpresa | la reazione del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) È in fase di definizione la trattativa tra ile il Torino per: il club capitanato da Urbano Cairo avrebbe chiesto l’inserimento di un giocatore azzurro nell’affare. Alessandroè a pochi passi dal vestire la maglia del. Nelle scorse ore è arrivato il nuovo ok del difensore all’operazione, respingendo l’assalto in extremis dell’Inter che, a sua volta, è pronta a ripiegare su un profilo tra Mario Hermoso (altro obiettivo del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, ndr.) e l’ex azzurro Kim Min-jae. Decisivo, per quanto concerne il centrale del Torino, il ruolo di Antonio Conte, che spinge fortemente per l’arrivo all’ombra del Vesuvio del difensore della Nazionale. La trattativa tra il Torino,è ormai ai dettagli finali: mancano soltanto alcuni accordi legati all’inserimento della clausola di rescissione e sui diritti d’immagine, prima di dare il via libera all’iter burocratico per arrivare poi alle firme.