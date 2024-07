A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 7 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024), domenica 7, si corre la nona tappa delde. Arriva lo sterrato alla Grande Boucle per una frazione potenzialmente esplosiva e decisiva, cerchiata di rosso da tutta la carovana. Non sono escluse sorprese, ricordando anche come dieci anni fa sul pavé Vincenzo Nibali iniziò la sua cavalcata trionfale proprio dominando contro i suoi avversari di classifica sulle pietre. Ultima fatica per la carovana prima del primo giorno di riposo, in una tappa estremamente tosta e imprevedibile. Partenza e arrivo sono posti a Troyes, in mezzo 199 chilometri ricchi di insidie. In tutto saranno quattordici i tratti senza asfalto che saranno diffusi su tutto il tracciato, mentre ci saranno ben quattro GPM di quarta categoria: la Côte de Bergères (1.