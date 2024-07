Tra Starmer e Schlein non c’è nessuna affinità Galli spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 luglio 2024) “Il Pd è alla ricerca di una sorta di autoconvincimento di avere superato il punto inferiore della propria parabola ed è ormai convinto di essere sulla strada della rinascita e della vittoria, avendo in mano la possibilità di sconfiggere la destra. Posso capiretenti di appropriarsi della vittoria del labour, ma francamente le motivazioni non psicologiche ma oggettive non ci sono”. Lo dice a Formiche.net Carlo, uno dei politologi più illustri del panorama nazionale, professore dell’Alma Mater Università di Bologna . Il nuovo premier inglese sembra più Renzi che? Diciamo che non è Corbyn. Il punto è questo: è sempre molto rischioso istituire analogie con la politica degli Stati continentali. Nel Regno Unito c’è una politica diversa, c’è una tradizione diversa: oggi moltissimi hanno parlato di “terza via” ma non è cosìla terza via era un’ipotesi, teorica di Anthony Giddens e politica di Tony Blair, che è stata formulata nel momento di massima ascesa e di massima confidenza in sé stesso del neoliberismo.