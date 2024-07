Rissa nei giardini della Reggia di Caserta durante la Movida emessi 3 Daspo urbani

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 6 luglio 2024). Il QuestoreProvincia diha emesso trenei confronti di altrettanti giovani, tra i quali due minorenni stranieri, ospiti di case famigliaprovincia di. Nella serata di sabato scorso, neiantistanti il palazzodi, i tre avevano partecipato ad una, scaturita in seguito alle provocazioni scambiate tra due gruppi di giovani. L’interventoPolizia di Stato in servizio per il controllo del territorio in occasione, ha evitato il degeneraresituazione, consentendo di fermare tre persone, un giovane italiano e due minorenni di origine nordafricana, denunciati all’Autorità giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere e, per i due minorenni, di Napoli.