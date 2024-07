Quadro manomesso il nido è senza luce Cesari Forza Italia | | Ora intervenire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Gli atti vandalici nel parco Emanuele Petri, in via Felice Battaglia, continuano. Dopo le svastiche incise sugli alberi in cui s’arrampicano i bimbi del vicinoGaia e della materna De Stefani, i segnali stradali divelti e il campanello dell’asilo sradicato con tanto di cavi penzolanti, l’ultima ’bravata’ è stata lo smantellamento dell’anta dell’impianto elettrico del(foto), già deturpato da scritte e imbrattamenti. Al gesto è seguita la annessa manomissione del: ieri mattina, maestre e bimbi del, ora al campo estivo, hanno avuto la brutta sorpresa di trovarsi, con frigo e impianti spenti. A denunciarlo è la consigliera in quartiere Porto-Saragozza e vice segretario diAnnamaria. La quale in autunno presentò un odg in Quartiere per proporre alla giunta di installare telecamere in via Felice Battaglia: fu bocciato.