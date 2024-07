Pallanuoto Sardinia Cup 2024 | Settebello chiude al 3posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Sicon una sconfitta e il terzo posto laCup per il. Dopo la vittoria con la Grecia (13-12) e la sconfitta con la Spagna (10-5), gli azzurri del ct Sandro Campagna si congedano da Algero perdendo 9-8 con la Croazia. “Oggi è stata una partita molto fisica – ha commentato il ct Campagna – Tanti errori di passaggio con l’uomo in più. È stato un bellissimo torneo di allenamento. Adesso si pulirà il gioco, quando si lavora tanto si è un po’ annebbiati. Jokovic l’abbiamo fatto tirare spesso con troppe finte. Devo capire l’entità dell’infortunio di Renzuto Iodice”. Prossimo test in vista delle Olimpiadi sarà il ‘Quattro Nazioni’ dal 10 al 13 luglio a Budapest.Cupal 3°posto SportFace.