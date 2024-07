Orrore a Lanusei lancia un gatto dal ponte mentre gli amici ridono poi posta il video | denunciato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Un gesto di pura crudeltà, il cuiimperscrutabile è registrato in unche non pubblicheremo, ma che sta abbondantemente girando sui social. Uno sfregio sottolineato dalla risata agghiacciante degliin sottofondo, che assistono allo scempio compiuto da un giovane a, in Sardegna. Un ragazzo che, per puro sfregio e non si capisce quale divertimento, ha scaraventato un gattino che teneva a malapena nel palmo di una mano, giù da un. Un atto esecrabile, che colpisce alla bocca dello stomaco con un pugno al cuore Almeno per chi sente di averne ancora uno.undalcon glichee lo incitano Certo, siamo consapevoli che proprioscriviamo ci sarà chi, superato il primo momento di sconcerto e indignazione, si ritroverà a pensare che forse ci sono violenze più terrificanti da condannare: le vittime di guerra, i morti sul lavoro, i migranti che naufragano e perdono la vita nelle drammatiche traversate in mare, le donne che quotidianamente allungano, inesorabilmente, la inaccettabile lista dei femminicidi Come se ci fosse una graduatoria dell’Ebbene, riteniamo che quanto accaduto in Sardegna sia comunque intollerabile: un gesto disumano, dettato da una malvagità allo stato primordiale, che non può e non deve essere taciuta.