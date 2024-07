MotoGP GP Germania Marquez | Non pensavo di riuscire a correre oggi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Marcha concluso in sesta posizione la gara sprint del Gran Premio di, nonostante le condizioni fisiche non ottimali. Lo spagnolo, infatti, è caduto violentemente durante le prove libere di ieri, fratturandosi un dito della mano e procurandosi diverse contusioni. Il pilota del team Gresini commenta: “L’avevo già detto: per lottare con i più forti serviva un weekend perfetto, ma fin qui è stato disastroso. Abbiamo avuto tanti problemi e la caduta non ha aiutato: nondi, nel pre-qualifiche ho fatto 3 giri e mi sono fermato perché il dolore mi annebbiava la vista. Ho preso un antidolorifico che mi ha aiutato, vedremo come mi sveglierò domenica“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.GP: “Nondi” SportFace.