LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | clamorosa eliminazione per Marquez Ora la Q2

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11 La Q2 inizierà alle 11.15 e durerà un quarto d’ora. 11.10 Bagnaia, Vinales, Morbidelli, Bastianini, Raul Fernandez, Acosta, Binder, Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex, Oira e Martin sono i 12 piloti che si giocheranno la pole in Q2. 11.09 Raul Fernandez e Bezzecchi avanzano dunque alla Q2. Marcpartirà 13°. Ci ha già abituato a grandi rimonte quest’anno, tuttavia il Sachsenring è una delle piste dove è più difficile sorpassare. 11.08ha mandato platealmente a quel paese Bradl. Poi il tedesco si affianca allo spagnolo e gli chiede scusa. 11.07 Disastro totale di Bradl che compromette, vanno quindi avanti Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. 11.06 FUORI MARC! Gli passa in mezzo Bradl e gli rovina il giro: il Cabroncito partirà tredicesimo.