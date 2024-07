L’evento a tema Carl Chagall

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Un evento dedicato a, alla sua vita per l’arte è il nuovo appuntamento organizzato dall’associazione culturale Pelasgo 968 di Grottammare, in programma questa sera alle ore 21,30 nel Chiostro Museo Vescovile di Ripatransone. Nato nel 1887, in una famiglia ebraica nell’allora impero Russo, Marcè stato testimone di guerre e rivoluzioni. Ha dipinto, nei suoi 98 anni di vita, con uno stile unico, non solo le inquietudini e le tragedie di un mondo in profonda trasformazione ma anche l’importanza della memoria, dell’amore e del dialogo. Guardare le sue opere è occasione di riflessione, soprattutto in questi momenti. Durante la serata, dal titolo ’: una vita per l’arte. Tra sogno e realtà’, di Filippo Massacci. L’associazione Pelasgo 968 ringrazia la dottoressa Paola Di Girolami, direttrice dei Musei Sistini del Piceno, per la collaborazione.