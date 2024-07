Le vacanze dei calciatori del Bologna | ecco le mete scelte dai rossoblù tra mare e svago

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 - Dopo le fatiche di una stagione memorabile, il meritato relax. I giocatori delsi godono le(e la Champions in cascina) tra, montagna e gite culturali. Ledaisono tra le più varie: a partire dal vice capitano Lorenzo De Silvestri, che ha scelto un inizio di estate itinerante. Prima la Grecia, con il suo amico e compagno di squadra Lykogiannis e le rispettive compagne. I due senatori, trae visita al Partenone, hanno ricaricato le pile in vista della prossima stagione, in cui entrambi saranno a bordo per fare da chioccia ai più giovani (Lykogiannis ha già rinnovato, per De Silvestri si attende solo l'annuncio ufficiale). Anche perché il vice capitano è ancora in vacanza: dopo la Grecia, è stata la volta della Provenza, la terra del vino: qui Lollo e sua moglie Carlotta hanno anche visitato anche Chateaux La Canorgue, tra Avignone ed Aix-En-Provence, un’azienda vinicola immersa nel verde dove è stato girato il film "Un'ottima annata" con Russell Crowe).