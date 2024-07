Il Regno Unito resta quello che ha votato Brexit | per cambiare davvero Starmer deve partire da lì

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) di Kevin De Sabbata* La vittoria schiacciante di Keiralle elezioni britanniche potrebbe far pensare che la strada del nuovo premier inglese sarà in discesa. Tuttavia, guardando la realtà del paese, probabilmente non sarà così. In questa tornata elettorale, il Labour ha prevalso non perché abbia proposto un’alternativa politica forte, ma semplicemente per la imbarazzante performance dei conservatori, che in questi anni non hanno proprio governato, o, quando hanno tentato di farlo, con Liz Truss, hanno quasi rischiato di trasformare ilnell’Argentina. Così, anche complice la debolezza del partito indipendentista scozzese, i laburisti si sono trovati davanti una vera prateria in cui dilagare. Durante la sua (piuttosto tiepida) campagna per la premiership,ha accuratamente evitato di fornire proposte chiare e dettagliate sui veri nodi politici del momento; così, sfruttando un’invidiabile posizione da uomo solo al commando della corsa, si è limitato a promettere di combattere l’inflazione, far ril’economia, ridurre le diseguaglianze, investire nella sanità e in altri servizi pubblici ora allo stremo, senza veramente precisare come intenda ottenere tutto ciò e quali saranno le contropartite da accettare per finanziare queste politiche.