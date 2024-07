Il rapporto fra editori e autori

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Quando si sarà posato il polverone sul mancato invito di Saviano a Francoforte, sarà il caso di glossare la frase con cui Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Aie, ha aperto le scuse rivolte ai quarantunofirmatari del manifesto sulle “ingerenze della politica negli spazi culturali”. In un’allocuzione ripresa dai quotidiani, Cipolletta ha esordito dicendo che “innanzitutto non c’è, non ci può essere contrapposizione traperché siamo tutti dalla stessa parte”. Premessa interessante, poiché presuppone sì l’esistenza di una controparte, che però non è “la politica”, secondo il termine un po’ vago utilizzato nell’appello; si deduce sia invece il pubblico, poiché, continua Cipolletta, “per l’editore glisono protagonisti della propria attività”, ossia produrre libri da smerciare, e “per glinoi siamo lo strumento attraverso il quale vanno verso il pubblico”.