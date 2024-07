Francia in semifinale L’Inter si congratula con Thuram e Pavard

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024), attraverso un post sui social, ha deciso dirsi con Benjamine Marcusper aver conquistato ladegli Europei dopo la vittoria sul Portogallo di Cristiano Ronaldo. AUGURI – Si va verso la conclusione degli Europei di calcio: nella serata di ieri ladi Marcuse Benjaminha vinto ai rigori contro il Portogallo. I due hanno strappato il pass per ladove incontreranno la Spagna che sempre nel pomeriggio di ieri hanno battuto la Germania. I due giocatori delhanno seguito la partita dalla panchina, conche è entrato in campo nel finale e si è giocato tutto il tempo dei supplementari. Perinvece niente da fare: il CT Deschamps ha preferito non impiegarlo, magari in vista della delicata sfida contro le Furie Rosse.