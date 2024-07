Francia i calciatori se ne fregano delle critiche | Non è un problema nostro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) Laha fatto proprie le idee di Allegri. Ovviamente è un’iperbole. Deschamps ha portato in semifinale i suoi grazie ad una solidità difensiva raramente vista nella nazionale francese. Mbappé e Company non hanno segnato un solo gol su azione da quando ha iniziato Euro 2024. Tre gol fin qui, due autogol e uno su rigore. Rmc Sport sottolinea il dato ma ai giocatori dellasembra importare poco. “Kylian Mbappé ha segnato un solo gol, su rigore, dall’inizio del torneo. La sua prestazione e più in generale il gioco della squadra sono motivo di preoccupazione. «Difficile rispondere, siamo euforici. Domani (sabato) guarderemo un po’ di più al lato prestazionale», ha risposto il capitano. «Non vi dico sciocchezze, nello spogliatoio non pensiamo troppo al fatto di non segnare»”.