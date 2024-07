Fionda gigante per lanciare telefoni nel carcere di Carinola 2 denunce

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 6 luglio 2024). I carabinieri dihanno denunciato ieri un 38enne di Pontecagnano (Sa) e un 25enne di Torre Annunziata (Na) con già l’obbligo di presentazione, per ricettazione e sequestrato 6 cellulari con caricabatterie e unacon aste in metallo. Il 38enne è stato denunciato anche per false dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie. I militari si sono insospettiti quando hanno notato un’auto in una zona isolata accanto al. Dal controllo dei due a bordo i carabinieri sentendo un odore di cannabis hanno deciso di perquisire loro e il veicolo trovando alcuni grammi di hashish, 6 cellulari con caricabatteria e unaidonea al lancio a lunga gettata. Icellulari e lasono stati trovati sul sedile posteriore.