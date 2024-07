Falciata e uccisa dall’auto guidata da un ubriaco l’incidente a Camposano Napoli Illese le nipotine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Passeggiava con le nipoti quando è statada un’auto:è accaduto stanotte a, provincia di. La donna, 27 anni, è morta sul colpo.miracolosamente le due bambine di 10 e 7 anni. Alla guida dell’utilitaria c’era un 26enne, che aveva bevuto: nel suo sangue c’era un tasso alcolemico di 1,7 g/l, oltre tre volte il limite consentito. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna stava passeggiando in via Croce San Nicola insieme alle due. All’improvviso una Suzuki splash l’ha centrata in pieno (veniva dallo stesso senso di marcia), sbalzandola oltre un muretto alto un metro e mezzo. Per lei non c’è stato niente da fare, salve invece le bambine che sono però in stato di choc.