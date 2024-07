Ennesima aggressione in stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Nemmeno lo smantellamento e la bonifica del “bosco dello spaccio“ vicino alladi Cividate al Piano da parte dei carabinieri della Compagnia di Treviglio sono serviti a mutare la situazione. Giovedì notte l’ha fatto finire in ospedale un 35enne e un 38enne. Ancora un regolamento di conti tra stranieri in un’area della Bassa da tempo piazza di spaccio e di contese, violente, tra bande rivali. L’allarme è scattato intorno all’1.45 in via Marconi, nel tratto di strada - già teatro di altre aggressioni - dove si trovano il distributore di benzina e il bar Paradise. Sul posto sono intervenute due ambulanze in codice rosso della Croce rossa di Palazzolo sull’Oglio e dei Volontari di Pontoglio. Feriti due uomini poi trasportati in codice giallo all’ospedale Bolognini di Seriate e all’ospedale di Treviglio.