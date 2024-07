Cinque cerchi per Unicam | L’ateneo da Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) In concomitanza con l’apertura delle iscrizioni all’anno accademico 2024/2025, il rettoreGraziano Leoni ha presentato la nuova campagna di comunicazione delcon una vera e propria cerimonia in notturna dal titolo ": la formazione per le tue". "Abbiamo voluto legare la nostra campagna di comunicazione alle– ha dichiarato Leoni dalla pista di atletica degli impianti sportivi del Cus di Camerino –: i nostri studenti sono come atleti che sviluppano tra loro amicizia e sana competizione, venendo guidati dai loro allenatori, i docenti, verso un risultato, la laurea, che però non è il vero traguardo: quest’ultimo, infatti, è la formazione della persona nella sua interezza, lo sviluppo di cittadini e cittadine pronti ad affrontare la vita".