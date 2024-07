Carlo Bozzelli | Il codice dei tarocchi spiega il Dna dell’anima

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Una prima vita da medico veterinario e la seconda – che di gran lunga preferisce – da tarologo, ossia studioso di, cui ha dedicato libri, seminari, conferenze e l’accademia che ha fondato nel 2008., classe ’72, cresciuto a Bergamo e residente in un piccolo paese costiero del Pisano, si offende a sentirsi pensato “cartomante”, tanto più che ha messo a frutto il suo background da genetista per individuare persino una corrispondenza tra la struttura del Dna, il Libro dei Mutamenti cinese ‘I Ching’ (‘Yijing’ nella trascrizione pinyin) e i. Cosa c’entra la veterinaria con la tarologia? Scelsi quella facoltà sulle orme di uno zio e per romantica attrazione verso gli animali, però mentre studiavo scoprii altre inclinazioni.