Stones spera che il dramma dell’ultimo minuto sia stato un punto di svolta per l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 luglio 2024) 2024-07-04 17:31:32 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Johnammette di aver pensato cheavrebbe fatto ritorno a casa da Euro 2024 contro la Slovacchia, mache questa spettacolare vittoria rappresenti ladella loro campagna. Il trentenne ha vinto il suo 76il cap a Gelsenkirchen domenica mentreha strappato un 95ildi pareggio contro la squadra classificata 45il del mondo, prima di accedere ai quarti di finale con una vittoria per 2-1 dopo i tempi supplementari. “La più grande emozione che posso provare giocando è quella sensazione di vittoria. Creare la storia per noi, una nazione” Johnè affamato di successo europeo! foto.twitter.